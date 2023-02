Se la Juventus vince la Coppa Italia ma retrocede in Serie B cosa succede? Gli scenari

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 4 febbraio 2023) Lasta passando un pessimo momento nella propria storia, ma lapuò ancora regalare grandi gioie ai bianconeri. Finalmente laha disputato una grande partita incontro la Lazio, con i bianconeri che grazie alla rete di Bremer hanno saputo sconfiggere biancocelesti portandosi così in semifinale del torneo dove affronteranno l’Inter. La partita sarà come sempre carica di grandi emozioni, perché il Derby d’è la sfida più importante del calciono e soprattutto perché già nella passata stagione questa gara fu proprio la finalissima che assegnò il torneo in quel di Roma e che venne vinto dai nerazzurri. Le coppe sembrano essere l’unico modo possibile per laper poter prendere ...