Sci di fondo | Italia di bronzo nella staffetta 4×5 mista ai Mondiali junior 2023!

(Di sabato 4 febbraio 2023) All’ultima giornata, e all’evento conclusivo per quanto riguarda la partedeigiovanili di sci dia Whistler (Canada), arriva la prima medaglia per l’. La conquista la4×5, composta da Iris De Martin Pinter, Davide Ghio, Nadine Laurent e Aksel Artusi: è unche porta grande morale dopo le tante gioie solo sfiorate. Per il quartetto azzurro tempo finale di 52’12”, che regala il terzo gradino del podio dopo una gara effettuata sempre in competizione con la Svizzera (Marina Kaelin, Fabrizio Albasini, Siri Wigger, Niclas Steiger). Per breve tempo anche gli Stati Uniti sono stati vicini, poi si sono staccati ed è stata la Finlandia a minacciare, sebbene mai con concretezza, l’accoppiata in questione. Nel finale i metri di ...