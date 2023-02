Sci di fondo | Coppa del Mondo Dobbiaco 2023 | Paal Golberg vince la 10 km tl | Federico Pellegrino 16°

(Di sabato 4 febbraio 2023) La 10 km maschile con partenze ad intervalli in tecnica libera disputata a, in Italia, valida per ladeldi sci di2022-, registra il settebello norvegese condavanti ai connazionali Simen Hegstad Krueger, Johannes Hoesflot Klaebo, Harald Oestberg Amundsen, Didrik Toenseth, Hans Christer Holund ed Iver Tildheim Andersen. Ben 83 gli iscritti, di cui 81 partenti, tutti al traguardo, tra i quali gli 11 azzurri: in casa Italia il migliore è, 16°, ma vanno a punti anche Simone Daprà, 19°, Lorenzo Romano, 27°, Mikael Abram, 29°, Francesco De Fabiani, 31°, Giuseppe Montello, 34°, Giandomenico Salvadori, 46°, e Paolo Ventura, 48°, mentre non ce la fanno Martin Coradazzi, 53°, ...

Ebba Andersson vince la 10 km didifemminile a Toblach , valida per la Coppa del Mondo 2022/23. La svedese ha chiuso in 23:24 - 7, davanti alla statunitense Diggins e alla norvegese Oestberg . La prima citata è giunta con ...... il monte Terminillo è tornato ad essere meta di numerosi turisti che si stanno recando sulle piste da, alpino e di, per alcune giornate sulla neve all'insegna del divertimento e del relax. ...

Sci di fondo, Coppa del Mondo Dobbiaco 2023: Francesca Franchi 27ma nella 10 km tl vinta da Ebba Andersson OA Sport

VIDEO Sci alpino: Alex Vinatzer finisce a terra ma è ottavo nello slalom di Chamonix OA Sport

LIVE Sci di fondo, 10 km Dobbiaco 2023 in DIRETTA: Golberg batte Krueger e Klaebo, 7 norvegesi nei 10. Pellegrino 16° OA Sport

Sci di fondo: Cdm; Pellegrino terzo nella Sprint a Dobbiaco Agenzia ANSA

Sci di Fondo - Alla Moonlight Classic Alpe di Siusi trionfano Gjerdalen e Kowalczyk FondoItalia.it

La 10 km femminile con partenze ad intervalli in tecnica libera disputata a Dobbiaco, in Italia, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo, registra il successo della svedese Ebba Andersson davant ...