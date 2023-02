Sci di fondo | Coppa del Mondo Dobbiaco 2023 | Francesca Franchi 27ma nella 10 km tl vinta da Ebba Andersson

Leggi su oasport

(Di sabato 4 febbraio 2023) La 10 km femminile con partenze ad intervalli in tecnica libera disputata a, in Italia, valida per ladeldi sci di, registra il successo della svedesedavanti alla statunitense Jessie Diggins ed alla norvegese Ingvild Flugstad Oestberg. In casa Italia vanno a punti, Federica Sanfilippo, 36ma, Cristina Pittin, 39ma, Anna Comarella, 41ma, e Martina Bellini, 43ma. La svedesesi impone in 23’24?7, precedendo la statunitense Jessie Diggins, seconda a 13?3, e la norvegese Ingvild Flugstad Oestberg, terza a 33?2, che scavalca nel finale la svizzera Nadine Faehndrich, quarta a 37?3. Chiude la top 5 la statunitense Rosie Brennan a ...