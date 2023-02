Sci alpino | le pagelle dello slalom di Chamonix | AJ Ginnis | che favola! Zenhaeursern torna alla vittoria

Il presidente della FISI Flavio Roda ha diramato le convocazioni per i Mondiali diche si terranno a Courchevel/Meribel dal 6 al 19 febbraio a Courchevel/Meribel (Francia): nessuna sorpresa, mancheranno i vari Giuliano Razzoli, Nadia Delago, Hannes Zingerle e Simon ...Ufficializzata la squadra azzurra per i Mondiali diin programma dal 6 al 19 febbraio a Courchevel/Meribel (Francia). Non c'è Giuliano Razzoli, che non ha potuto partecipare a diverse gare a causa del mal di schiena. Fuori anche Nadia Delago ...

I Mondiali di sci alpino di Courchevel/Meribel 2023 sono ormai alle porte ed ora conosciamo anche i nomi dei convocati per la squadra azzurra. L'Italia parte con grandi ambizioni per questa rassegna i ...