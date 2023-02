Sci alpino | i convocati dell’Italia per i Mondiali 2023 | poker d’assi tra le donne | Paris | Casse e Schieder per sognare

Leggi su oasport

(Di sabato 4 febbraio 2023) Idi scidi Courchevel/Meribelsono ormai alle porte ed ora conosciamo anche i nomi deiper la squadra azzurra. L’Italia parte con grandi ambizioni per questa rassegna iridata, potendo fare affidamento su un settore femminile da primi della classe, ed un settore maschile in ripresa e con qualche carta importante. Poche sorprese tra le: ilcomposto da Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni e Sofia Goggia guida una Nazionale che, fatta eccezione per lo slalom speciale, può andare a caccia del risultato di prestigio in ogni specialità. Le quattro sopracitate saranno anche, senza alcun dubbio, le quattro schierate per la prova di superG e tutte potranno puntare ad una medaglia. Goggia e Curtoni faranno ovviamente ...