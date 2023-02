Sci alpino | Coppa del Mondo maschile 2022 2023 | la classifica generale aggiornata

(Di sabato 4 febbraio 2023) Ladideldi scigara dopo gara. Parte la caccia a Marco Odermatt che l’anno scorso ha dominato in lungo e in largo, per l’Italia occhi puntati su Dominik Paris e Luca De Aliprandini. Ecco, di seguito, laevento dopo evento.: 1. Marco Odermatt (Sui) 1386 2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 1073 3. Henrik Kristoffersen (Aut) 779 5. Vincent Kriechmayr (Aut) 767 4. Loic Meillard (Sui) 692 6. Lucas Braathen (Nor) 671 7. Alexis Pinturault (Fra) 535 9. Marco Schwarz (Aut) 494 8. Manuel Feller (Aut) 456 10. Daniel Yule (Sui) 394 GLI ITALIANI 14. Mattia Casse (Ita) ...

Parlare di numeri e di record con Mikaela Shiffrin non ha senso. Non tanto perché vince così spesso che si rischia di non stare al passo, ma perché a lei proprio non interessano. Ok, l'8 gennaio a ...Dopo la prima manche dello slalom speciale della Coppa del mondo dia Chamonix (Francia), ultima gara prima dei Mondiali di Courchevel - Meribel, è al comando in 50"28 il francese Clement Noel. Alle sue spalle gli svizzeri Ramon Zehnhaeusern in 50"43 e ...

Sci alpino, Sofia Goggia è caduta in allenamento! Tra esami fantasma e la smentita della FISI OA Sport

Shiffrin e l'amore per l'Italia: 'Una meraviglia allenarsi qui. Ai Mondiali per divertirmi e sciare forte' NEVEITALIA.IT

Vinatzer il migliore degli italiani dopo la prima manche: rivivila Eurosport IT