Sci alpino | AJ Ginnis porta la Grecia sul podio nello slalom di Chamonix! Vince Zenhaeusern | Vinatzer top10

(Di sabato 4 febbraio 2023) La Coppa del Mondo di sciva in ferie con una gara che ha regalato emozioni imprevedibili e clamorose. Ramontrionfadi Chamonix e torna sul gradino più alto deldall’ultima volta nel dicembre 2020 in Alta Badia. Per l’elvetico è la sesta vittoria in carriera, la terza nella specialità, rimontando un posto rispetto alla prima manche e sfruttando anche l’uscita di pista del leader Clement Noel. La favola del giorno, però, è tutta di AJ, che regala il primodella storia dello scialla. Un vero e proprio miracolo sportivo quello del 28enne di Atene, che si è totalmente esaltato nella seconda manche, recuperando ben ventuno posizioni e chiudendo in un clamoroso secondo posto. ...

Si è conclusa anche la seconda manche dello slalom maschile di Chamonix, valido per la Coppa del Mondo dimaschile 2022/2023. Sulle nevi francesi a trionfare è Zenhaeusern che vince sfruttando l'errore di Noel, sceso per ultimo e autore di un errore nel secondo settore. Secondo un storico ...Parlare di numeri e di record con Mikaela Shiffrin non ha senso. Non tanto perché vince così spesso che si rischia di non stare al passo, ma perché a lei proprio non interessano. Ok, l'8 gennaio a ...

Alex Vinatzer non si smentisce mai. Nello slalom odierno tenutosi a Chamonix, in Francia, l'altoatesino ha centrato un ottavo posto che, in una stagione difficilissima come quella che sta vivendo, è i ...