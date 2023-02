Scholz in Sudamerica cercava anche il litio

Leggi su formiche

(Di sabato 4 febbraio 2023) La ragione che ha portato il cancelliere tedesco, Olaf, nel suo recente tour in America Latina è altamente strategica. Le tappe in Argentina, Cile e Brasile, sono servite al capo del governo tedesco per affrontare diversi temi sulla cooperazione economica ed energetica e per cercare una via di accesso diretto alle risorse di materie prime della regione. Per conto di Berlino, mapensando agli interessi (tedeschi) dell’Unione europea. “Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva e io concordiamo su quanto l’accordo di libero scambio (tra l’Unione europea e il Mercato del Sud, Mercosur. Ndr), fermo per l’opposizione di alcuni Paesi europei e le discussioni sulle politiche ambientali in Brasile, sia importante per entrambe le regioni e vogliamo progressi veloci su questo tema”, ha dichiaratodurante la conferenza ...