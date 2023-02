Sbarca ad Ischia e viene denunciato per ricettazione

Leggi su puntomagazine

(Di sabato 4 febbraio 2023)ade la Polizia lo torva in possesso di un telefono cellulare con una sim intestata ad un’altra personaade la Polizia lo trova con una sim non sua, 31enne finito nei guai. Giovedì pomeriggio gli agenti del Commissariato di, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in via Iasolino presso la banchina Redentore un uomo appena sceso da un aliscafo proveniente da Napoli; lo stesso è era in possesso di un telefono cellulare con una sim intestata ad un’altra persona di cui non ha saputo giustificare la provenienza, pertanto gli agenti lo hannoper. Inoltre l’uomo, un 31enne tunisino con precedenti di polizia, si è beccato una denunciaper non aver ...