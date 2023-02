Sassuolo-Atalanta 1-0 | il tabellino

Luca Marelli boccia il Var diper il rosso di Maehle: "L'intervento del Var è forzato, cosi come eccessivo è il rosso" L'ex arbitro ed opinionista di DAZN Luca Marelli ha parlato del rosso rimediato dall'...Calciomercato.it seguirà in tempo reale, gara della ventunesima giornata di Serie AReduce dalla roboante impresa in casa del Milan, ilva a caccia di conferme in uno dei tre anticipi della ventunesima giornata ...

La Dea perde Maehle (fallaccio su Berardi e rosso con la Var) e nella ripresa è battuta dal gran destro del francese. Rosso anche Muriel all'ultimo minuto di recupero ...Un primo tempo strano per i nerazzurri che prendono in mano il pallino del gioco, ma non riescono a essere pericolosi, cosa che invece fa il Sassuolo: quando si presenta dalle parti di Musso, quasi ...