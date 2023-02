Sapienza | le vessazioni degli anarchici “Ndo vai?” “A fare l’esame” “Non si può | stanno uccidendo Cospito”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 4 febbraio 2023) “Ndo?”. “A”. “Non si può”. “E perché?”. “”. “Chi?”. La scena è raccontata oggi da Mario Ajello sul Messaggero e fotografa bene la situazione della facoltà di Lettere occupata da una sparuta minoranza di estremisti. Dove gli studenti che non intendono manifestare solidarietà asono in ansia per i loro esami e vivono la protesta come una forma di violenza. Va detto che la studentessa comunque sale le scale e va ail suo esame con il compagno che gli grida dietro “A fascia!“. L’articolo del Messaggero è davvero interessante perché restituisce clima e fisionomia di una gazzarra sgangherata dove risuonano frasi fatte. Accuse assurde allo Stato che starebbe “torturando” l’anarchico Alfredo. Analogie tra ...