Sanremo 2023 | tutti i duetti e le cover scelte

(Di sabato 4 febbraio 2023) Biagio Antonacci La quarta serata di venerdì 10 febbraiodel Festival diè definita. Ecco svelatie ledai cantanti in gara per omaggiare, insieme ad uno o più ospiti, la musica anni ‘60, ‘70, ‘80, ‘90 e 2000. Anna Oxa con Iljard Shaba: Un’emozione da poco Ariete con Sangiovanni: Centro di gravità permanente Articolo 31 con Fedez: Medley Articolo 31 Colapesce Dimartino con Carla Bruni: Azzurro Colla Zio con Ditonellapiaga: Salirò Coma Cose con Baustelle: Sarà perché ti amo Elodie con BigMama: American Woman Gianluca Grignani con Arisa: Destinazione paradiso gIANMARIA con Manuel Agnelli: Quello che non c’è Giorgia con Elisa: Luce + Di sole e d’azzurro I Cugini di Campagna con Paolo Vallesi: La forza della vita + Anima mia Lazza con Emma e ...

Da Uomini e Donne al Festival di: Francesco Arca è pronto a salire sul Palco dell'Ariston .: Ospite Francesco Arca L'ex tronista di Uomini e Donne che sarà ospite al Festival diè Francesco Arca . La presenza di quest'ultimo, ormai un attore di fiction piuttosto ...Era dal 2001 che la cantante non partecipava a(dopo essersi classificata al primo posto nel 1995 con il brano 'Come saprei'). Ultimo, da parte sua, ha raggiunto la consacrazione proprio sul ...

Milano, 4 feb. (askanews) - Mr.Rain, artista multiplatino con all'attivo oltre 700 milioni di streaming, 13 dischi di platino e 5 oro, e autore di hit come "Fiori di Chernobyl", "9.3", "Meteoriti" e " ...