Sanremo 2023 | tutti gli ospiti serata per serata

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 4 febbraio 2023) Ornella Vanoni I 28 cantanti in gara sono i “superitaliani”, ha dichiarato Amadeus, ma un ricco parterre di veri, musicali e non, è atteso al Festival di, su Rai 1 dal 7 all’11 febbraio. Eccoperchi ci sarà. Prima, martedì 7 febbraio Grandi ritorni all’Ariston, a cominciare dai campioni in carica Mahmood e Blanco, che ripropongono la loro Brividi, canzone con la quale hanno trionfato un anno fa. Molto attesi i Pooh, protagonisti di una significativa reunion, con la partecipazione anche di Riccardo Fogli e il ricordo di Stefano D’Orazio. L’attrice Elena Sofia Ricci arriva invece per promuovere la nuova serie di Rai 1 che la vedrà protagonista dal 13 febbraio, Fiori ...