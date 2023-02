Sanremo 2023 | Tananai pronto a riprovarci dopo l’ultimo posto | «Ho preso lezioni di canto» – Il video

Leggi su open.online

(Di sabato 4 febbraio 2023) Un anno faarrivava ultimo a. Una sconfitta presa con ironia che forse è stata la sua fortuna, come da tradizione sanremese già vista con Zucchero e Vasco. Sei mesi, Sesso Occasionale, il brano che Alberto Cotta Ramusino ha portato nel 2022 sul palco dell’Ariston, era la hit dell’estate. Successo certificato anche dal disco di platino per la traccia che l’artista classe 1995 ha cantato non senza stonature l’anno scorso in Liguria. «Proprio in questi giorni Instagram mi ha riprola performance migliore della mia vita» ironizza, che a Open ha raccontato di essersi preparato di più per la prossima edizione. «L’anno scorso avevo molta più ansia, rispetto a oggi, perché non sapevo bene in cosa mi stavo imbattendo. In questo frangente di tempo ho iniziato a fare attenzione ...