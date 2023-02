Sanremo 2023 | paura attacchi anarchici | città blindata con 250 membri della sicurezza

Leggi su cinemaserietv

(Di sabato 4 febbraio 2023) Il Festival disarà un’edizione molto particolare per quanto riguarda la. Lasaràcon in campo 250sorveglianza. Si temono infatti glideglicome ravvisato già negli scorsi giorni. Sono giorni di tensione in Italia per il caso Cospito che ha portato lo Stato a mettere sotto scorta personaggi come Donzelli. Proprio in questo contesto glidiventano un pericolo per il Festival, con la sensazione però che a essere attaccate potrebbero essere antenne e ripetitori per bloccare la diffusione internazionalemanifestazione canora. Laattorno alla kermessemusica italiana è ...