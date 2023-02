Sanremo 2023 | Francesca Fagnani su Enrico Mentana | “Spero che guarderà il Festival”

Leggi su cinemaserietv

(Di sabato 4 febbraio 2023) Ci si aspetta molto aldida, che sarà una delle co-conduttrici al fianco di Amadeus e Gianni Morandi. La giornalista ha parlato a Leggo sia della polemica legata a Zelensky che della possibilità di vedereal Teatro Ariston. La conduttrice spiega chesi aspetta: “Non so che esperienza sarà per me, ma so che ci arrivo molto grata ed emozionata. È stata una grande sorpresa. L’ho seguito anni fa da giornalista, raccontando il mondo che ci gira intorno. Ovviamente sarà tutto diverso in questa veste. Porterò me stessa, la mia personalità e il mio carattere.solo di essere rilassata e di fare bene”. Quando chiedono allase...