(Di sabato 4 febbraio 2023) (Adnkronos) – Non solo sciarpe, scaldacollo e correnti d’aria bandite, lasi protegge anche a tavola con, tisane e gargarismi di infusi molto speciali. Gli ingredienti sono il più delle volte semplici:, salvia, rosmarino, verdure di stagione e soprattutto ‘l’erba dei, l’erisimo, che non si beve ma è la base di sciacqui salva-“conosciuti già dagli antichi greci, ampiamente usata da Caruso”, spiega all’Adnkronos Salute Ciro Vestita, già docente di Nutrizione umana e fitoterapia all’Università di Pisa, che dà qualche consiglio di prevenzione e cura naturale agli artisti che si esibiranno ala prossima settimana. “Il primo rimedio – riferisce Vestita autore del libro ‘Piccola farmacia botanica’, un prontuario di fitoterapia appena pubblicato – ...

Una Elodie sincera, trasparente, quasi brutale. Intervistata dal Corriere della Sera , la star della musica italiana che salirà sul palco del prossimo Festival dicon il brano Due parla di sé, delle sue fragilità, delle sue crisi senza alcun tipo di censura. Musica, cinema, vita privata e sentimentale, il suo auto - ritratto è tanto dolce quanto ...Quasi un amuleto per Amadeus , che per il terzo anno consecutivo ha voluto la band al Festival di. Nei giorni scorsi il conduttore e direttore artistico della kermesse ligure è intervenuto in ...

Sanremo 2023, il Codacons vuole sciogliere la giuria demoscopica e quella della sala stampa: i motivi Virgilio Notizie

Sanremo 2023, i testi delle canzoni in gara: Paola e Chiara hanno visioni da Lsd anni Settanta, Mara Sattei… Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2023, dagli spot agli ascolti: tutti i numeri (e gli obiettivi) del quarto festival condotto da Amadeu ilmessaggero.it

Sanremo 2023, 'erba dei cantanti', malva e zuppe per proteggere la voce Adnkronos

Sanremo 2023: Viva Rai 2 di Fiorello sarà il dopofestival su Rai1 La Gazzetta dello Sport

Sarà un derby tricolore ad asegnare domenica il trofeo del ' Tenerife Challenger 2 ', secondo torneo Challenger ATP dotato di un montepremi di ...A molti questa frase non dirà nulla, ma ai seguaci di Sanremo ricorderà uno spot di Elisabetta Canalis in cui, mentre aveva alle spalle lo Skyline di Los Angeles, pronunciava la frase: “La mia Liguria ...