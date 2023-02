Sanremo 2023 | ‘erba dei cantanti’ | malva e zuppe per proteggere la voce

(Di sabato 4 febbraio 2023) (Adnkronos) – Non solo sciarpe, scaldacollo e correnti d’aria bandite, lasi protegge anche a tavola con, tisane e gargarismi di infusi molto speciali. Gli ingredienti sono il più delle volte semplici:, salvia, rosmarino, verdure di stagione e soprattutto ‘l’erba dei, l’erisimo, che non si beve ma è la base di sciacqui salva-“conosciuti già dagli antichi greci, ampiamente usata da Caruso”, spiega all’Adnkronos Salute Ciro Vestita, già docente di Nutrizione umana e fitoterapia all’Università di Pisa, che dà qualche consiglio di prevenzione e cura naturale agli artisti che si esibiranno ala prossima settimana. “Il primo rimedio – riferisce Vestita autore del libro ‘Piccola farmacia botanica’, un prontuario di fitoterapia appena pubblicato ...

leggi anche Cosa si vince aTutti i premi Chi è Giorgia Todrani: biografia e carriera Giorgia Todrani (classe 1971) nasce a Roma ed è figlia d'arte. La vicinanza con la musica in ...Sarà Ornella Vanoni la superospite della serata finale del Festival di, in programma sabato 11 febbraio . Lo ha annunciato il direttore artistico e conduttore della rassegna, Amadeus , al Tg1 delle 20 di questa sera.

Sanremo 2023, co-conduttrici: stili di vita a confronto di quattro fuoriclasse Corriere della Sera

Sanremo 2023, il Codacons vuole sciogliere la giuria demoscopica e quella della sala stampa: i motivi Virgilio Notizie

Chiara Ferragni, Paola Egonu, Francesca Fagnani, Chiara Francini, quattro co-conduttrici a Sanremo. Amadeus: … la Repubblica

Chiara Ferragni a Sanremo 2023, dove alloggia La villa vista mare e l'angolo portafortuna IL GIORNO

Sanremo 2023, Chiara Ferragni stuzzica la Canalis: “La mia Liguria” TPI

(Adnkronos) – Non solo sciarpe, scaldacollo e correnti d’aria bandite, la voce si protegge anche a tavola con zuppe, tisane e gargarismi di infusi molto speciali. Gli ingredienti sono il più delle vol ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...