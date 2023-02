Sangue sulle strade italiane

Leggi su agi

(Di sabato 4 febbraio 2023) AGI - Gionata di , dove in poche ore si contano sette morti e12 feriti. Il bilancio più pesante è quello di uno scontro tra un'autovettura e un camion nella galleria Castello dell'A14, nei pressi di Grottammare: sull'auto viaggiavano un uomo e i suoi due figli, tutti hanno perso la vita. A Biella un bambino di 6 anni è stato investito mentre, mano nella mano con la madre, attraversava la strada. È stato portato in codice giallo al Pronto Soccorso dell'ospedale di Biella mentre la polizia locale è al lavoro per chiarire la dinamica. All'alba a Balsorano sulla SS690, l'ex Superstrada del Liri, due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite nello scontro tra un Doblò Fiat e un furgone. Ad avere la peggio gli occupanti del Doblò, entrambi deceduti. Feriti gli occupanti del furgone trasferiti all'ospedale di Sora (Frosinone). #Roma, incidente stradale stanotte sulla via ...