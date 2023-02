Samte torna in bonis | consiglieri del gruppo Noi Campani | “Soddisfatti per la svolta positiva”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 4 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Esprimiamo soddisfazione per il ritorno indella. Unaper il ciclo rifiuti della Provincia per la quale è stata determinante la scelta del Consiglio Comunale di Benevento che, approvando la transazione, ha riconosciuto alla società il debito di oltre 1 milione e 700 mila euro”. Così icomunali di Benevento Marcello Palladino, Alboino Greco e Francesco Farese. “La fine dello stato di liquidazione delladovrà consentire la salvaguardia dei livelli occupazionali tutelando i lavoratori, ma anche portare alla riattivazione degli impianti provinciali per il trattamento dei rifiuti. Ciò consentirà finalmente di abbassare il costo di trasporto, conferimento e smaltimento dei rifiuti per i Comuni, riducendo così anche la ...