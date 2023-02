Salto con gli sci | Willingen 2023 | vince il norvegese Granerud | davanti a Lanisek e Kubacki

(Di sabato 4 febbraio 2023) Halvor Egnerha vinto la gara maschile dal trampolino HS147 dicon gli sci a, valida per la Coppa del Mondo 2022/23. Ilha totalizzato 296.6 punti,allo slovenoe al polacco. Il primo citato ha ottenuto 293.9 punti, mentre il secondo 281.3. Per l’Italia 16esimo Giovanni Bresadola, con 238.5 punti ottenuti nel corso della gara. SportFace.

Per i grifoni arriva non solo la settima vittoria ma pure un perentorioin avanti fuori (sia ... E le vittorie,la conseguente tranquillità, rappresentano una medicina importante per il futuro.Credo comunque che si possa dire che gli abbiamo fatto fare unal livello successivo'. I ...una cinepresa da 35 millimetri'. 'Abbiamo costruito un set e tutto il resto - dice ancora - perché ...

Timi Zajc fa il salto più lungo di sempre (161,50) ma cade: rivedi la sua prova Eurosport IT

Salto con gli sci: Granerud trionfa anche a Willingen, Bresadola sogna, poi chiude 16° NEVEITALIA.IT

Salto con gli sci: Katharina Althaus si impone a Willingen davanti al suo pubblico, le Malsiner 26a e 27a OA Sport

Salto con gli sci, la tarvisiana Greta vola nel futuro Il Messaggero Veneto

Salto con gli sci: nella bufera di Willingen la spunta la Norvegia, agli scandinavi il Team Event misto NEVEITALIA.IT

Simone Bertelli firma uno squillo di lusso ai Campionati Italiani giovanili indoor in corso di svolgimento al PalaIndoor di Ancona. Il 18enne torinese ha confezionato uno splendido show nel salto con ...Il centravanti dei gialloneri, dopo due interventi per un tumore ai testicoli, è tornato a segnare in Bundesliga in un giorno significativo. Sua la ...