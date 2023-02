Salto con gli sci | Katharina Althaus si impone a Willingen davanti al suo pubblico | le Malsiner 26a e 27a

(Di sabato 4 febbraio 2023) Torna alla vittoria, per quello che è il suo terzo urrà in stagione a consolidarne il secondo posto nella Coppa del Mondo dicon gli sci. Un successo ancora più bello, il suo, perché ottenuto proprio in patria, in Germania, a. E non è tutto: sul Mühlenkopfschanze, dopo una prima serie da 133 metri e 117.8 punti, s’inventa una seconda da 149.5 e 146.6, volando letteralmente su unimpazzito per lei: il 264.4 finale basta ampiamente per sopravanzare tutte. Seconda, così la slovena Ema Klinec, che ai 137.5 metri e 120.7 punti del primoassocia i 146 e 135.6 del secondo per un complessivo 256.3, precedendo un terzetto tutto giapponese composto da Sara Takanashi, Yuki Ito e Nozomi Maruyama. L’una (245.7) cede una posizione ed è terza, l’altra ...

