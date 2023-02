Salto con gli sci | Granerud batte Lanisek e Kubacki a Willingen Bresadola sogna per una serie | poi è 16°

Leggi su oasport

(Di sabato 4 febbraio 2023) Halvor Egnervince aed è sempre più padrone della Coppa del Mondo, ora che ha effettuato il sorpasso in testa alla classifica generale. Un’affermazione, la sua, indiscutibile per regolarità nella superiorità. Dopo un primomemorabile, da 149.5 metri per 155.6 punti, basta un lavoro di gestione nel secondo per arrivare a quota 138 con 141 per issarsi alla quota vincente di 296.6. Niente da fare per lo sloveno Anze, che pur arrivando a 150 metri nella primaatterra con stile leggermente peggiore (149.8), per poi rimontare invano nella seconda (138 e 144.1) e chiudere a 2.9 punti dal norvegese. Completa il podio Dawid: il polacco fa di necessità virtù e, con 147 e 137 metri, stampa 142.6 e 138.7 punti per totali 281.3. Per tutti aiuto ...