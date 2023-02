Salerno | Palazzo delle Poste | ancora uno scontro all’incrocio

Leggi su anteprima24

(Di sabato 4 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– Non ci sono state gravi conseguenze per fortuna per l’ennesimo incidente stradale che si è verificato sulle strade del comune capoluogo nella tarda serata di ieri. Solo lievi ferite per gli automobilisti a bordodue auto che si sono scontrate in quello che, stando ai numeri di incidenti che si verificano, è uno degli incroci più pericolosi del capoluogo. Qui nell’intersezione tra Corso Garibaldi e via dei Principati, poco prima dell’ingresso del, non basta il semaforo lampeggiante a scoraggiare l’alta velocità. Le due auto nell’impatto hanno portato via anche alcuni pali della segnaletica stradale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.