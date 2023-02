Salerno | bimbo morto al Ruggi | fatale un’aritmia

(Di sabato 4 febbraio 2023) Ildi 5 mesi di Perdifumoall’ospedale diè stato stroncato da una aritmia ventricolare. E’ stato questo l’esito dell’esame autoptico – come riporta “Il Mattino” – eseguito nel pomeriggio di ieri presso l’ospedale di Battipaglia. La morte del piccolo Il piccolo è deceduto una settimana fa mentre i genitori lo stavano riportando all’ospedale San Giovanni di Dio ed’Aragona di. Da verificare se ne soffriva già quando ha lasciato l’ospedale didove era stato ricoverato per nove giorni e da dove era stato dimesso solo 24 ore prima del decesso. La mamma prima di lasciare l’ospedale avrebbe più volte riferito ai sanitari della pediatria diche il suonon stava bene, ma per i medici poteva ...

