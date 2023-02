Rugby | Sei Nazioni under 20 | l’Italia perde 28-27 all’esordio contro la Francia

(Di sabato 4 febbraio 2023)28-27 l’esordio al Sei20la. Allo Stadio di Monigo gli azzurri di Brunello sfiorano la vittoria con la conversione di Bruniera che resta larga di una decina di centimetri. Grande partita deldavanti a oltre 2500 spettatori che spingono i giocatori a sfiorare un’impresa clamorosa. Nella prossima partita i ragazzi di Brunello proveranno a prendersi la rivincita dello scorso anno sull’Inghilterra Nel primo tempo parte meglioche va avanti con la meta di Sante. Lareagisce subito guadagnando e realizzando un penalty per il 7-3. Seconda occasione per i transalpini di fare punti con un calcio che viene realizzato da Tarel per il 7-6. Gli azzurri si procurano una ...

Una grande Italia a Treviso sfiora il successo all'esordio nelNazioni under 20 contro la Francia , che rimonta dopo l'iniziale svantaggio e alla fine vince 28 ...a tutto il mondo del" ha ...Torna una delle competizioni principali delmondiale, la più importante deleuropeo. È di nuovo tempo diNazioni. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati della palla ovale, per gli sportivi e per i curiosi che si avvicinano a questo sport. Ecco dove ...

Sei Nazioni 2023: la formazione dell'Italia per il match con la Francia OnRugby

Sei Nazioni 2023: la formazione della Francia che sfida l'Italia all'Olimpico OnRugby

Sei Nazioni Under 20, Italia-Francia: formazioni e dove vedere Sky Sport

Rugby, una giovane Italia alla conquista del Sei Nazioni la Repubblica

Rugby, Sei Nazioni: scelti gli azzurri per match con la Francia Agenzia ANSA

È iniziato ufficialmente il Guinness Sei Nazioni 2023 e questa sera allo stadio Monigo di Treviso ha fatto il suo esordio l’Italia Under 20 che ha affrontato i pari età della Francia. Una sfida molto ...Gli azzurri del rugby capitanati dal romano Michele Lamaro, hanno fatto visita in Campidoglio al sindaco Gualtieri e all'assessore allo sport Onorato ...