Mentresi dichiarò "addolorata in modo particolare " per la fuga prodiana in un territorio ostile al paradigma parlamentare del cattolicesimo democratico ( Dossetti, Elia, Ruffilli ), il ...Veltroni le vinse controed Enrico Letta con tre milioni e mezzo di partecipanti. Il prossimo segretario o segretaria del Pd, anche vincendo, potrà contare su una legittimazione popolare ...

Rosy Bindi: “Nordio si schiera con chi è indifendibile, così questa destra incendia il Paese” La Stampa

Cosa fa ora Rosy Bindi, la bomba sul Pd: "Non partecipo alle primarie" Il Tempo

“Se il Pd non fa una scelta, la maggioranza si dovrà attrezzare a farsi opposizione da sola Il Fatto Quotidiano

CHI GIOISCE E CHI TEME L'EPILOGO DI UNA STAGIONE ... Avviso Pubblico

Rosy Bindi: "I mafiosi sono dei predatori" La7

In quindici anni di vita crolla il mito della partecipazione che era alla base della fondazione dem. Alle primarie del 2008 votarono in 3 milioni, alle ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...