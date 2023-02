Rosanna Lambertucci | età | marito | figli | nipoti | che lavoro fa oggi

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 4 febbraio 2023)è nota al pubblico del piccolo schermo per essere una conduttrice televisiva, giornalista e divulgatrice scientifica italiana. Scopriamo qualcosa in più su di lei.: età,è nata a Roma il 30 novembre del 1945 (sotto il segno zodiacale del Sagittario). Attualmente ha 77 anni.è stata sposata per diversi anni con Alberto Amodei, dal quale ha avuto unaa: Angelica Amodei (: giornalista) Amodei è nato a Pesaro nel 43?, è deceduto nel 2014. (L’articolo continua dopo la foto di). In un’intervista al Corriere della Sera,ha della malattia ...