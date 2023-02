Roma | Tiago Pinto | «Zaniolo? Società chiara su di lui Il rinnovo di Smalling…»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 4 febbraio 2023), general manager della, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro l’Empoli: le dizioni, general manager della, ha parlato a Dazn prima del match con l’Empoli. CORSA CHAMPIONS – «La Serie A è molto competitiva. Il derby di domani ci interessa poco se oggi non facciamo il nostro lavoro, se non facciamo un regalo ai tifosi che hanno riempito lo stadio dopo mercoledì».REINTEGRATO – «La linea dellaè stata. Al momento non sarebbe positivo per nessuno parlare sempre di questo». SMALLING – «Palla a lui. E’ vero che le parti vogliono continuare questa avventura, ma ci sarà tempo per parlarne. La clausola nel contratto dà il potere a lui di ...