Roma | sospiro di sollievo per Dybala | solo una contusione lombare per l’argentino

(Di sabato 4 febbraio 2023)diin casaper le condizioni di Paulo. L’attaccante argentino è stato sostituito nel corso del primo tempo della partita contro l’Empoli, valevole per la ventunesima giornata di Serie A, a causa di un problema fisico. Secondo i primi controlli effettuati dal campione del mondo, ci sono delle buone notizie per la squadra allenata da Josè Mourinho, dato che si tratterebbe soltanto di una, dunque, dovrebbe essere in grado di recuperare in poco tempo e, probabilmente, sarà a disposizione del tecnico già a partire dal prossimo impegno di campionato contro il Lecce. SportFace.

... il giovane attaccante che Mourinho ha lanciato nellaproducendo una bella plusvalenza di ... adesso può tirare undi sollievo per averlo rivisto correre in campo. Da parte sua, dopo il gol .... Bollette del gas in forte calo a gennaio per le famiglie ancora in tutela. In base all'... ora le famiglie, oramai ridotte allo stremo, possono tirare undi sollievo, le bollette restano ...

Roma, sospiro di sollievo per Dybala: solo una contusione lombare ... SPORTFACE.IT

La Roma batte l'Empoli e aggancia momentaneamente l'Inter ... Fanpage.it

Roma, sospiro di sollievo: nessuna lesione per Pellegrini Calciomercato.com

Roma Femminile, sospiro di sollievo per Serturini: "Il peggio è passato. Grazie a tutte le persone... Voce Giallo Rossa

Primavera: show dell'Inter, la Roma può allungare Tuttosport

