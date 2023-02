Roma-Smalling | spunta una clausola per il rinnovo del difensore!

Leggi su rompipallone

(Di sabato 4 febbraio 2023) La squadra giallorossa reduce dalla clamorosa eliminazione dalla coppa Italia contro la Cremonese ha deluso le aspettative dei tifosi e quest’oggi alle ore 18:00 è chiamata a far risultato contro l’Empoli scacciando immediatamente i fantasmi e per lanciare un mese che potrebbe far volare i giallorossi in classifica. La squadra allenata da José Mourinho, considerando le sfide che dovrà affrontare nel mese di febbraio: Lecce (fuori), Verona (in casa) e ancora la Cremonese (fuori), potrebbe dare un messaggio netto alla corsa Champions blindando il quarto posto, dunque l’imperativo per i giallorossi è uno solo: vincere. Per poter vincere il tecnico portoghese si affida alla miglior formazione possibile e in difesa torna a pieno regime il centrale inglese Chris, protagonista di intrecci di mercato riguardanti il suoche tarda ad ...