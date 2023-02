Roma può Allungare sullo Show dell’Inter | Ecco Come

Leggi su justcalcio

(Di sabato 4 febbraio 2023) Lavola in testa, la Juve sprofonda! È un sabato da incorniciare per la, che grazie al pareggio del Frosinone contro il Cagliari si porta in testa al campionato Primavera. I giallorossi hanno l’opportunità di staccare ulteriormente le inseguitrici e di mettere una seria ipoteca sulla vittoria finale. Notte fonda invece per la Juventus, che dopo la sconfitta contro la Fiorentina si ritrova a sette punti dalla testa. Una caduta libera che sembra non avere fine,se i bianconeri si trovassero in un tunnel senza luce. Brutta giornata anche per il Torino, sconfitto 3-0 ad Empoli. Ma è stato un sabato di festa per l’Inter, che ha travolto il Napoli con unodi Stankovic, autore di una doppietta nel 4-0 finale. Una doccia fredda invece per il Milan, che non è riuscito a strappare neanche un punto contro ...