Roma | Mourinho | «Abraham ha avuto un periodo difficile Zaniolo? Non deve dimostrarmi niente»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 4 febbraio 2023) Le parole di Josedopo la vittoria dellacontro l’Empoli, arrivata dopo la brutta batosta con la Cremonese Joseha parlato a DAZN dopo la vittoria dellacontro l’Empoli. Di seguito le sue parole.– «Haun piccoloin questa stagione dove mi ha creato dei dubbi. Non per la sua qualità ma per un momento. Ora anche se non fa gol, il suo contributo è importante. Nel primo tempo, al di là del gol, ha trovato interazioni con Dybala e Pellegrini». APPROCCIO DIVERSO RISPETTO ALLA COPPA ITALIA – «Prima di tutto abbiamo giocato con una squadra che in teoria è in questo momento è la più forte. Però si sono visti 30 minuti con un grande gioco perfettamente definito. Però dopo l’intensità si è ...