Roma | la Coppa Italia è già alle spalle | Ibanez e Abraham stendono l' Empoli in sei minuti Mou al secondo posto

(Di sabato 4 febbraio 2023) Una partita (più o meno) senza storia, come raramente se ne vedono da queste parti. Dopo seilaha già dato due gol all?, un evento accaduto solo altre quattro...

Ladi José Mourinho si rialza dopo le due sconfitte contro il Napoli nella scorsa giornata e con la Cremonese inItalia: all'Olimpico bastano due colpi di testa di Ibanez e Abraham in avvio di .... Josè Mourinho aveva chiesto una reazione ed è arrivata. Labatte 2 - 0 l'Empoli all'Olimpico, aumentando i rimpianti per l'eliminazione inItalia che i tifosi non dimenticano, fischiando ai cambi i giocatori in campo mercoledì. Con la vittoria, ...

La Roma riparte dopo la sconfitta di Coppa Italia e raccoglie 3 punti nella sfida contro l'Empoli. Queste le parole del tecnico Mourinho. Le parole di Mourinho Abraham non è mai stato in discussione: ...José Mourinho ha parlato al termine della gara che la sua Roma ha vinto contro l’Empoli. Il tecnico giallorosso ha svelato che a dicembre ha avuto la possibilità di lasciare i giallorossi, ma ha prefe ...