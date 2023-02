Roma | escrementi di topo sul cibo in vendita | chiusi due negozi FOTO

(Di sabato 4 febbraio 2023) Controlli dei Carabinieri di Tor Bella Monaca insieme al personale della Asl2. Oggetto delle verifiche esercizi commerciali,di vicinato e minimarket. Nei casi più gravi sono state disposte anche delle chiusure temporanee ai danni delle attività, in altri sono state elevate delle sanzioni in virtù delle irregolarità riscontrate. Ma ecco tutti i particolari. Asl e Carabinieri a Torre Angela, accertamenti sulle attività commerciali I controlli, inseriti in un ampio quadro di attività di verifica del rispetto delle norme relative alla tutela ambientale, si sono svolti per tutta la mattinata di ieri, venerdì 3 febbraio 2023. A questo proposito i Carabinieri di Tor Bella Monaca, unitamente al personale dell’ASL2 come detto, hanno effettuato una serie di controlli all’interno di vari esercizi commerciali del quartiere. Il ...

