Roma-Empoli | sintesi | tabellino | risultato | moviola e cronaca live

(Di sabato 4 febbraio 2023) All’Olimpico, il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2022/2023 traedAll’Olimpico,si affrontano nel match valido per la 21° giornata di campionato di Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

BaroniCLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 53, Inter 40, Milan 38, Atalanta 38, Lazio 38,37, Udinese 29, Torino 27,26, Bologna 26, Monza 25, Fiorentina 24, Juventus* 23, Salernitana 21, ...Commenta per primo Laè l'unica squadra in Serie A contro cui Filippo Bandinelli è sia riuscito a segnare una rete che fornire un assist in Serie A (un gol e un assist in tre sfide contro i giallorossi).

La probabile formazione di Mourinho per Roma-Empoli Corriere dello Sport

Gazzetta - Smalling, contro l'Empoli si attiva la clausola automatica per il rinnovo con la Roma:... Tutto Juve

Roma-Empoli: dove vedere la partita in diretta tv e streaming GianlucaDiMarzio.com

Roma-Empoli, dove vedere la partita in tv: gli orari Sky Sport

SECONDO TEMPO 4' Va in porta Dell'Aquila ma colpisce la barriera. 3' Calcio di punizione conquistato dal Torino, si può andare al tiro diretto ma la distanza non ...SECONDO TEMPO Riparte in questo momento la sfida, il Toro deve recuperare un gol. Nel Toro dentro Ansah, Silva e Dell'Aquila per Ciammaglichella e Caccavo. Tornano in campo le ...