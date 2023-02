Roma-Empoli | Mou per scacciare i fantasmi di Coppa | le probabili formazioni

(Di sabato 4 febbraio 2023) Alle ore 18 in campo all’Olimpico la sfida tra, valida per la 22^ giornata del campionato di Serie A Alle ore 18 in campo all’Olimpico la sfida tra, valida per la 22^ giornata del campionato di Serie A. Ledella sfida secondo La Gazzetta dello Sport:(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski; Matic, Cristante, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Abraham. Allenatore: Mourinho.(4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano. Allenatore: Zanetti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

, 4 feb - Per quanto un gol possa essere memorabile, a volte una singola marcatura può risultare ... giovane talento in bella mostra nella sempre florida vetrina dell'. Una decina di giorni ...Matteo Darmian e Rafael Leao - Calciomercato.itNel mezzo tante belle partite, pronte a regalare bonus, come il derby di Milano, Spezia - Napoli, Sassuolo - Atalanta,e Verona - ...

Roma, allenamento alla vigilia dell’Empoli: c’è Wijnaldum. Presente anche Oliveras ForzaRoma.info

Roma, cosa filtra su Wijnaldum per l’Empoli. E Karsdorp sempre più verso il reintegro SOS Fanta

Roma, Wijnaldum si avvicina al rientro: possibili primi minuti in campo contro l'Empoli TUTTO mercato WEB

Quella volta che… Roma-Empoli e le 500 gare di De Rossi RomaNews

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Con il 3-4-2-1 e senza Zaniolo, ecco come lo Special One potrebbe schierare la squadra per il match di campionato ...