Roma-Empoli | le formazioni ufficiali

(Di sabato 4 febbraio 2023) Riportiamo ledi, sfida valevole per la 21° giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Federico Dionisi della sezione di L’Aquila, coadiuvato dagli assistenti Bresmes e Rossi, e dal quarto uomo Marinelli. VAR e AVAR saranno rispettivamente Maresca e Muto. Calcio d’inizio alle 18:00 allo Stadio Olimpico di. Reduce dall’inaspettata eliminazione ai quarti di finale di Coppa Italia, laquesto pomeriggio ha subito l’opportunità di riscattarsi ospitano l’. I giallorossi, al momento, occupano la sesta posizione e sono in piena lotta per la qualificazione alla prossima Champions. Nonostante la sconfitta di Napoli, gli uomini di Mourinho rimangono a ridosso del quarto posto, e una vittoria oggi potrebbe mettere pressione ...