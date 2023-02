(Di sabato 4 febbraio 2023) Dimenticare la brutta sconfitta contro la Cremonese in Coppa Italia, e riprendere il cammino in campionato. Lacerca il riscatto nelladi campionato contro l'di Zanetti , per ...

Dimenticare la brutta sconfitta contro la Cremonese in Coppa Italia, e riprendere il cammino in campionato. Lacerca il riscatto nella partita di campionato contro l'di Zanetti , per dimenticare la delusione di mercoledì scorso e rimanere in corsa per la zona ...(h. 18.00) Arbitro: DIONISI Assistenti: BRESMES - ROSSI C. Iv: MARINELLI Var: MARESCA Avar: MUTO SASSUOLO - ATALANTA (h. 20.45) Arbitro: MARCENARO Assistenti: MELI - PERETTI Iv: BARONI ...

La probabile formazione di Mourinho per Roma-Empoli Corriere dello Sport

Roma-Empoli diretta: ora LIVE la partita di oggi Corriere dello Sport

Roma-Empoli, allo stadio punti raccolta contro lo spreco alimentare ForzaRoma.info

Gazzetta - Smalling, contro l'Empoli si attiva la clausola automatica per il rinnovo con la Roma:... Tutto Juve

SECONDO TEMPO Finisce qui, 3-0 per l'Empoli. 47' Nulla di fatto dalla battuta. 46' Alessio da lontano, palla altissima. Dall'altra parte arriva un corner per i granata. 44' ...Nel secondo anticipo della ventunesima giornata, la Roma torna all'Olimpico per affrontare l'Empoli. Alle 18:00 la squadra di Mourinho proverà a dimenticare la ...