Roma-Empoli 2-0 | Zanetti | “Compromesso la gara su palla inattiva”

Leggi su sportface

(Di sabato 4 febbraio 2023) “Abbiamola partita subito con due corner. Abbiamo fatto una buona partita, dando il massimo per recuperarla con la nostra identità”. Lo ha detto a Dazn il tecnico dell’Paolodopo la sconfitta per 2-0 contro laall’Olimpico. Decidono in avvio due gol sugli sviluppi di un calcio piazzato di Ibanez e Abraham: “Abbiamo rischiato quattro volte su quattro palle inattive – ha detto -. Abbiamo trovato un accorgimento nel primo tempo. Laha questa forza grazie anche ad un battitore come Dybala”, spiega. Nella ripresa è l’a dominare il gioco: “Abbiamo fatto bene in costruzione, ma ci è mancato l’ultimo passaggio. È davvero difficile entrare in area, perché loro si sono chiusi e hanno dei campioni. Serve qualità per scardinare una difesa simile”. ...