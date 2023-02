Roma-Empoli 2-0 | partenza sprint con Ibanez e Abraham

(Di sabato 4 febbraio 2023)(ITALPRESS) – Due gol su calcio piazzato in avvio valgono tre punti allache batte 2-0 l’all’Olimpico. Apre, raddoppiae i giallorossi, in attesa del derby di Milano, possono agganciare l’Inter a 40 punti al secondo posto in classifica. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Cremonese, Mourinho torna a schierare tutti i titolari. La reazione attesa è puntuale. Dopo 10? infatti laè già avanti di due gol. Ma il risultato sta persino stretto ai giallorossi che si affidano alla specialità della casa: il calcio da fermo. L’uomo-assist è lo stesso: Paulo Dybala. L’autore dell’incornata invece cambia: al 2? la testa vincente è di Roger, al 6? è quella di Tammy, che torna a segnare ...

