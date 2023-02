Roma - Empoli 2 - 0 | le pagelle | Ibanez e Abraham lasciano il segno

(Di sabato 4 febbraio 2023) Rui Patricio 6: Legge in anticipo quando c'è da uscire dalla porta di casa per frenare la voglia di rimonta dell'. Una serata serena. Mancini 6,5: Mezz'ora di relativa serenità, poi salva la ...

Bastano due gol nei primi minuti di Ibanez e Abraham, i migliori in campo nella, per piegare l'. Per i toscani bene Vicario, non sufficienti Caputo e Satriano in avanti. I migliori e i peggiori del match: tutti i voti...in anticipo quando c'è da uscire dalla porta di casa per frenare la voglia di rimonta dell'. ...5: Prova stavolta senza macchie che peraltro lo porta a poter decidere del suo futuro con la...

Roma-Empoli in diretta, risultato LIVE della partita di Serie A Fanpage.it

Roma-Empoli: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Le pagelle Roma-Empoli: il fosforo di Cristante, i tentacoli di Vicario la Repubblica

Roma-Empoli 2-0, le pagelle Sky Sport

La Roma batte 2-0 l'Empoli nel secondo anticipo della 21esima giornata di Serie A e sale al terzo posto in classifica, lasciandosi momentaneamente alle spalle Lazio, Atalanta, Milan e agganciando l'In ...ROMA (ITALPRESS) – Due gol su calcio piazzato in avvio valgono tre punti alla Roma che batte 2-0 l’Empoli all’Olimpico. Apre ...