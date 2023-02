Roma-Empoli 2-0 | il tabellino

19.58 Serie A, 21° turno:2 - 0 Dopo il disastro in Coppa Italia,lasi riscatta con l',battuto 2 - 0 e aggancia l'Inter al secondo posto. Avvio boom dei giallorossi:due angoli e due gol in fotocopia di ...L'prende campo con lache arretra ma non rischia molto e a sua volta non morde in contropiede. Non cambia più nulla, finisce 2 - 0.

Roma-Empoli, Wijnaldum non convocato: ecco il motivo Voce Giallo Rossa

Roma-Empoli, Wijnaldum fuori dai convocati: scelta concordata con Mourinho ForzaRoma.info

Roma-Empoli, le scelte di Mourinho su Karsdorp e Wijnaldum: il motivo RomaNews

Roma-Empoli 2-0: Ibanez e Abraham riportano i giallorossi alla vittoria leggo.it

Roma - Empoli highlights e gol: i giallorossi decidono la gara dopo appena 6’ di gioco grazie alle reti di Ibanez ed Abraham ..."Sabato Sport" del 4 febbraio su Rai Radio1, condotto da Manuela Collazzo, avrà in apertura alle 14.00 il punto sul Sei Nazioni di Rugby insieme all’ex rugbista e c.t della nazionale Under20, Massimo ...