Roma-Empoli 2-0 | giallorossi secondi per ora con l’Inter

Bastano due gol nei primi minuti di Ibanez e Abraham, i migliori in campo nella, per piegare l'. Per i toscani bene Vicario, non sufficienti Caputo e Satriano in avanti. I migliori e i peggiori del match: tutti i voti...in anticipo quando c'è da uscire dalla porta di casa per frenare la voglia di rimonta dell'. ...5: Prova stavolta senza macchie che peraltro lo porta a poter decidere del suo futuro con la...

Roma-Empoli in diretta, risultato LIVE della partita di Serie A Fanpage.it

Roma-Empoli: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Le pagelle Roma-Empoli: il fosforo di Cristante, i tentacoli di Vicario la Repubblica

Roma-Empoli 2-0, le pagelle Sky Sport

La Roma archivia in 6' la pratica Empoli e affianca l'Inter al secondo posto in classifica. Dybala disegna calcio, Ibanez e Abraham non perdonano ...AS ROMA NEWS – Dopo la figuraccia in Coppa Italia la Roma torna a giocare all’Olimpico con l’obiettivo di cancellare la macchia di mercoledì scorso e mettersi le polemiche alle spalle. Davanti però c’ ...