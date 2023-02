Roma | decisione durissima del Giudice Sportivo | squalificato per un mese!

(Di sabato 4 febbraio 2023) Non è un periodo semplice per ladi Josè Mourinho, i giallorossi dopo aver perso contro il Napoli in campionato sono stati eliminati anche in Coppa Italia dalla Cremonese di Ballardini. Inoltre, la sessione di mercato invernale è stata davvero complicata per la società che ha dovuto gestire il caso Zaniolo, una situazione tutt’altro che facile considerando l’importanza che il giocatore riviste all’interna della rosa di Mourinho. Pessime notizie in casa: squalifica di un mese In queste ore è arrivata un’altra pessima notizia, il secondo allenatore Salvatore Foti è statoper un mese in seguito al cartellino rosso rimediato nell’ultima sfida di Coppa Italia contro la Cremonese. José Mourinho,(Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images) Di seguito la spiegazione del ...

... questo pomeriggio in un Olimpico stracolmo in occasione della gara traed Empoli, José ... Unaa scopo precauzionale per gestire con le giuste dosi il ritorno del centrocampista a pieno ..., 04 FEB Un professore universitario che critica apertamente il divieto dei talebani all'... il 37/enne Mashal prese la drasticadi chiudere la sua Mashal University, aperta a uomini e ...

Lista Uefa Roma, c'è Zaniolo: il motivo della decisione Corriere dello Sport

Lista Uefa Roma: c'è la decisione per Zaniolo, intanto Karsdorp è tornato Calcio in Pillole

Roma, Zaniolo nella lista Uefa ma resta fuori dal progetto tecnico. IL VIDEO Sky Sport

Roma, decisione a sorpresa su Karsdorp: Mourinho riflette FantaMaster

Roma, Karsdorp tornerà in gruppo: la decisione di Mourinho Sportitalia

Sono due le date fondamentali per il destino di Alfredo Cospito. Il 12 febbraio scade il mese di tempo per il ministro della Giustizia Carlo Nordio per rispondere all'istanza di revoca del ...Il centrocampista olandese era tornato a disposizione di José Mourinho nella gara persa in Coppa Italia contro la Cremonese A sorpresa, questo pomeriggio in un Olimpico stracolmo in occasione della ga ...