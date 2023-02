Roma costretta a tagliare Solbakken dalla lista Uefa | non rispettava paletti settlement agreement

(Di sabato 4 febbraio 2023) Olatagliatodellaper l’Europa League nella fase a eliminazione diretta. Il nuovo acquisto giallorosso era stato inserito nell’elenco inviato ieri sera, ma l’ha controllato in base ai parametri dell’accordo delper evitare sanzioni sul fronte del Fair Play Finanziario stipulato dai giallorossi, ed è emersa la necessità diun calciatore per rientrare nei nuovi parametri. La scelta poteva ricadere esclusivamente su Llorente, Wijnaldum o, i tre nuovi ingressi inA, è stato scelto l’attaccante perché un difensore serve per chi gioca col modulo a tre e l’olandese è un top player di livello assoluto. SportFace.

