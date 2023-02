Roma blindata per il corteo non autorizzato | massima allerta sugli anarchici

(Di sabato 4 febbraio 2023)per ildegliprevisto oggi pomeriggio a piazza Vittorio. L'appuntamento è alle 15 nel quartiere Esquilino, a due passi da Stazione Termini e dal Viminale. Da giorni le forze dell'ordine stanno lavorando, con grande riserbo, al dispositivo di sicurezza per la giornata. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, mercoledì ha riunito i vertici delle forze dell'ordine e dell'intelligence. Giovedì, invece, ha presieduto in Prefettura ail Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica, convocato dal prefetto Bruno Frattasi. Due tavoli che sono serviti, tra l'altro, ad innalzare le misure di sicurezza verso obiettivi ritenuti sensibili. Sotto osservazione, da giorni, le attività degliche hanno lanciato la campagna a ...

Si tratta di una misura 'provvisoria', che prevede un'autoe la presenza di agenti. Una decisione presa in attesa della riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza aprevista per ...... si tratta di una 'tutela provvisoria' con un'autoe la presenza di agenti, in attesa della riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza aprevista per il 10 febbraio nel quale ...

Roma, massima allerta per gli anarchici in corteo: città blindata Il Tempo

Ilaria Cucchi: "Cospito peggiora di ora in ora". Sotto scorta Ostellari e Delmastro RaiNews

Roma blindata per i funerali di Benedetto XVI in diretta tv: previste circa 100mila persone La Gazzetta dello Sport

Dybala, la Joya va blindata: il piano della Roma RomaToday

Scatta l'allarme: in tre sotto scorta. Il Pd all'angolo vuole querelare Fdi La Verità

PADOVA - L'avvocato padovano e senatore Andrea Ostellari, 48 anni, leghista e attuale sottosegretario alla Giustizia, sarà messo sotto scorta in relazione alle polemiche ...La capitale alza il livello di sicurezza dopo le minacce di gruppi anarchici seguite agli scontri di sabato scorso a Trastevere e il lancio di molotov contro il commissariato al prenestino ...