Roma | Abraham 275 giorni dopo | finalmente il 9 segna all’Olimpico

(Di sabato 4 febbraio 2023)275dall’ultima volta, Tammytorna are tra le mura amiche dell’Olimpico. Scacciato un incubo Dal Leicester all’Empoli:275di attesaTammyè tornato are con la maglia dellatra le mura amiche dello Stadio Olimpico. Una striscia negativa che l’inglese ha interrotto al 6? minuto di gioco con un colpo di testa su angolo battuto da Dybala che ha freddato Vicario e fatto esplodere di gioia l’ex Chelsea. L'articolo proviene da Calcio News 24.

PROBABILI FORMAZIONI- EMPOLIROMA (3 - 4 - 2 - 1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Pellegrini, Dybala;. Allenatore: José Mourinho. ...Questo è il motivo per il quale Mourinho si affida all'attacco titolare, con Dybala edche tornano dal primo minuto. Ecco le scelte dei due allenatori:(3 - 4 - 2 - 1) : Rui Patricio; ...

Roma-Empoli, le formazioni ufficiali: El Shaarawy titolare - A.S. Roma - Alle 18.00 Roma ed Empoli si affronteranno allo Stadio Olimpico. Confermate le indiscrezioni dei qu... - Marione.net - La ...Dopo la clamorosa eliminazione nei quarti di Coppa Italia contro la Cremonese, la Roma punta a rialzarsi in campionato per proseguire la rincorsa a un posto Champions. All'Olimpico arriva l'Empoli red ...