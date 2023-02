Roby Facchinetti e la rapina nella sua villa di Bergamo | “Per 35 minuti in balia dei banditi”

Leggi su tpi

(Di sabato 4 febbraio 2023)e lasuadidopo essere stato vittima di unasuaha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook. “Cari amici — ha scritto il cantante —, avrete appreso dai media della vicenda che ha riguardato me e la mia famiglia. Sono stati 35terribili, i più brutti della nostra vita. Voglio però tranquillizzarvi. Stiamo tutti bene. Non posso rivelare altro, sono in corso le indagini, ma vi ringrazio per la vicinanza che mi state dimostrando. Un abbraccio”. Il colpo è avvenuto domenica (29 gennaio 2023) alle ore 20,50, in un orario in cui laera accessibile. Si trova ai piedi di Città ...